Kadere mi bırakalım?

Yeni bir haftadan herkese merhaba, 5 Temmuz haftası içinde hayatımızda belki de ilişkilerimiz başrolü alabilecek. Şimdiye kadar yaşantılarımızda ve kalplerimizde yer etmiş olan sevgi bağlarımız bir nevi yeniden kendini şekillendirecek diyebiliriz. Kimimiz için özlem duyduğumuz aşkı bize getirirken kimimiz için bitişler, sonlanmalar yaratabilecek ama ne olursa olsun kaderin izlerini görebileceğimiz etkilere önce kabul sonra farkındalık ile yaklaşalım derim!

Astrolojide ilişkilerimiz hakkında önemli bilgiler almak için başvurduğumuz bir kaynağın Juno olduğunu belki de çok azımız biliyoruz. Bir asteroid olan Juno, evliliği, eşi, ortaklığı ve iş birliklerini temsil eder. Bir ilişkide ya da evlilikte en fazla ihtiyaç hissettiğimiz kişiye dair özellikleri ve bizim nasıl bir eş ya da partner olacağımızı gösterir. Juno, en basit haliyle, genel olarak bağlılıklar ve karşılıklı oluşturulan kontratlar ile ilgilidir. İçinde bulunacağımız hafta boyunca Yay burcunda Juno yine astrolojik haritalarda bir nevi kadersel etkileri bize yansıtan nokta olarak tabir edebileceğimiz Güney Ay Düğümü ile kavuşum içinde ilerleyecek. Daha önceki yazılarımızda Yay burcunda Juno’nun astrolojik ifadesiyle ne yönde etkiler gösterdiğini paylaşmıştık. Gelin kısaca bir hatırlayalım ve bu hafta bize ne yönde gelişmeler verebilir bir bakalım;

Juno’nun Yay burcu yerleşimi kişilik yapısının ana unsurunu özgürlük arzusunun güçlü biçimde şekillendirdiğinin bir göstergesi olabilir. Kişisel olarak özgürlük alanı ihtiyacının güçlü olarak hissedilmesi, ilişkilere bakış açısı ve ilişkiyi oluşturan temeller üzerinde şekillendirici bir beklenti oluşturabilir. İçinde bulunduğumuz süreçte gökyüzünde Yay burcu ilerleyişinde olan Juno her birimizin için, karşılıklı kurulan bağlara yönelik aslında bu türde duyguların yoğunluğuna işaret ediyor. Juno Yay burcu kişisi için eş veya partner ile hayallerin ve vizyonların paylaşılabilecek olması en büyük arzu halini alır. Zihinsel ve ruhsal olarak benzer ve kendilerini bu alanda tamamlayacak eş arayışı eğilimi çok güçlüdür. Kişinin ilişkilere bakışı, ilişkiler yoluyla hem ruhsal hem de zihinsel olarak gelişmek arzusu içinde olma durumunu barındırır. Hayata özgürlükçü yaklaşımlar ilişkiler ve karşılıklı kontratlar üzerinde etkili olacak ve aşırı baskı içinde olma durumları getiren ilişkiler sorun yaratan, ilişkinin bir geleceği olmasını tehlikeye sokan, engelleyen durumlar yaratacaktır. Yine dönemsel olarak Yay burcunda ve Güney Ay Düğümü ile birlikte hareket eden Juno, özgürlük engellenmeleri ve kısıtlanmalarında en büyük işaretçisi olarak gökyüzünde yer alıyor. Juno Yay burcu ifadesi için, kendi alanlarının olması ve bağımsızlıklarının ellerinden alınmadığı ilişkiler içinde uzun süreli birliktelikler kurmak çok önemlidir. İlişki somut ve mevcut olanın dışında olan yeni ve keşfedilmeyi bekleyen şeylere yönelik bir ruh taşımalıdır. Kendisini bu yönden destekleyen, birlikte maceraya atılabileceği, ileri görüşlü, gezginci ve bir nevi keşifçi bir ruh taşıyan ilişkilere çekilecektir. Zihinsel ve fikirsel aktifliğin eş tarafından da desteklenmesi ihtiyacının çok güçlü olması kişiyi ortak görüş ve ortak ilgi alanlarının paylaşılabildiği ilişkilere çekecektir. Eş ve partner ile aynı tarafta olmak ve geleceklerine dair aynı vizyonu paylaşmak ruhsal birlikteliği tamamlayan, bütünlük hissini getiren duygusal ihtiyacı ortaya koymaktadır. Şimdilerde bu ruhsal birlik ihtiyacımızın artması ve beklentilerimizin bu yönde çoğalması ile karşı karşıya kalmış olduğumuzu hissedebilir ve ilişkilerimize dair yeni yollar almakta olduğumuzu fark edebiliriz. İlişkilerimizi dengeye getirmenin mümkününün ancak yeni bakış açısı kazanmamız ve bu yeni bakış açımızı ilişkimize katmak yoluyla olabileceğini bilmekten geçmekte. Paylaşımcı olmak, bir ilişkinin doğrularını tek başına bilirim tavrını terk etmekten geçmek zamanlarında olduğumuzu unutmayalım!

Güzel bir hafta diliyorum

Sevgiyle