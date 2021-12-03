Kaderimin Oyunu dizisinde Asiye, Cemal, Mahir ve Helin ekseninde gelişen olaylar daha birçok karakter ve oyuncuyu da içine alıyor. 3 Aralık Cuma akşamı ilk bölümüyle Star TV ekranlarında olan dizide hangi oyuncunun hangi karakteri canlandırdığı da pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İşte Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncuları ve karakterleri…

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

ASİYE / ÖYKÜ KARAYEL

İki çocuk annesi güzel bir kadındır. Çok küçük yaşta annesini kaybetmiş, üvey anneyle büyümüş, mutluluğunu Cemal’le yakalayacağına inanınca 17 yaşında kaçarak evlenmiştir. Hayatta her şeyi tek başına yapmak zorunda kalan Asiye bir gün bile şikayet etmeyen, çalışkan, cesur bir kadındır.

CEMAL KAYA / AKIN AKINÖZÜ

Yetim büyüdüğü için aile hayatı pek görmemiş, gençliği serserilikle geçmiştir. 18 yaşındayken görür görmez Asiye’ye vurulur. O günden sonra aklı fikri Asiye olur. Devamlı Asiye’nin peşinde koşar, onunla evlenmek ister, sonunda da muradına kavuşur. Ama kaderin onun için hazırladığı bambaşka bir oyunu vardır.

MAHİR KUTAY / SARP APAK

Mahir ketum, sır saklamayı bilen, aşırı gururlu bir adamdır. Hayatta tek başına kalmayı, tek başına mücadele etmenin ne demek olduğunu iyi bildiğinden Asiye ile empati kurar, ona sahip çıkar. Sevdikleri için her şeye yapmaya hazır, fedakar, koruyucu, kollayıcı bir adamdır.

HELİN DEMİRHAN KAYA / MERİÇ ARAL

Demirhan ailesinin kızıdır. Oldukça güzel, bakımlı bir kadındır. El bebek gül bebek büyütülmüş, bir dediği iki edilmemiştir. Bu yüzden hep kendi istediği olsun ister. Kimi zaman istekleri bencillik boyutuna varır. Karşısındaki insanın ne istediği ne hissettiği onun için çok da önemli değildir.

NERGİS KAYA / IRAZ AKÇAM

Asiye ve Cemal’in ilk çocuklarıdır. 14 yaşındadır. Altı yaşına kadar çok güzel bir çocukluk geçirmiştir. Asiye gibi güzel, cesur, gözü kara bir kızdır. Ergenliğe yeni girdiğinden sinirlidir biraz. Asiye’ye göre daha öfkelidir, sert çıkışları vardır..

UĞUR KAYA/ YILDIRIM ÖZCAN

Asiye ve Cemal’in oğludur. Futbol izlemeyi ve oynamayı sevmektedir. İleride futbolcu olmak istemektedir. Henüz bir ana kuzusu olduğundan annesiyle birlikte uyur. Babasız büyüdüğünden erkek rol modelden yoksundur.

RACİ DEMİRHAN / KAAN ÇAKIR

Kırk yaşında, Harun Demirhan’ın oğludur. Zahide adında karısı, İlayda adında bir kızı vardır. O bütün gücü tek başına eline almak ister. Onun söylediği sözün üzerine kimse söz söylesin istemez.

HARUN DEMİRHAN / MÜFİT KAYACAN

Demirhan Holding’in sahibi. Turizm işiyle uğraşmaktadır. Oteller zinciri vardır. Yıllarca deli gibi çalışmış, büyük bir mal varlığı elde etmiş; yorulunca da emekli olup işleri oğlu Raci’ye devretmiştir. Aktif olarak çalışmasa bile hala işlere karışmaktadır. Harun vakur, dik, heybetli bir adamdır. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen evde ve şirkette hala onun sözü geçmektedir. Her zaman son sözü o söyler. Ailesine çocuklarına, torunlarına düşkündür.

NEDRET DEMİRHAN / ÜLKÜ DURU

Harun beyin eşi; Demirhan konağının hanımıdır. Zengin bir ailenin kızıdır. Genç yaşta konağa gelin gelmiştir. Harun’u çok sevmiş, ona iki güzel evlat vermiştir. Cemiyet hayatında ağırlığı olan bir kadındır.

ZAHİDE DEMİRHAN / ESRA DERMANCIOĞLU

Raci’nin karısı, İlayda’nın annesidir. Ailesi toprak zenginidir. Varlıklı bir ailesi olmasına rağmen eğitim almamıştır. Zahide başına buyruk bir kadındır. Canı nasıl istiyorsa öyle davranır.