Mars ‘Savaş Tanrısı Ares’, bizi harekete geçiren güç, cesaretle ilerlememizi sağlayan motivasyon kaynağı ve ataklıkla temsil edilirken; Plüton ‘Yeraltı Tanrısı Hades’dir. Derinlerde yatan, görünmeyen ama yıkıcı güçtür. Bu iki güçlü gezegenin ortaya çıkaracağı enerji de yıkıcı ve dönüştürücü olur. Mars Koç burcunda enerjisini göstermek açısından son derece kuvvetliyken, Oğlak burcundaki Plüton’dan gelecek zorlayıcı açı ile birleşen enerji, aşırı biçimde kendini göstermeye meyilli olabilir. Eğer bu güçlü enerjiyi içimize sindirir ve doğru yönlendirebilirsek, dönüşüm yolunda bizim için önemli bir adım olacağı kesin. Mars’ın bir sonraki açısı Ay Düğümleri ile olacağından, kadersel yolumuzda dersler alıp mı ilerleyeceğimizi, yoksa sınıfta mı kalacağımızı belirleyici olacak. Mars’ın Ay Düğümleri ile etkileşimine bakarsak, Kuzey Ay Düğümü ile sekstil (60°) ve Güney Ay Düğümü ile üçgen açısı adeta "Kaderinin iplerini eline al ve harekete geç" mesajı veriyor. Öfke ve saldırganlıkla güç sahibi olmak için değil, gücü yapıcı ve birleştirici olmak için kullanırsak, kişisel dönüşümümüzde mihenk taşı olabilir. Dikkat etmemiz gereken stratejik düşünce ve kontrollü davranışları planlamak olmalı.

Yıldızlarla beraber ilerlemek

Hem Mars hem de Ay Düğümleri bu hafta önemli sabit yıldızlarla kavuşumdalar. Kadersel yolumuzda bu yıldızların da yolumuzu aydınlatacağını düşünüyorum.

Acamar yıldızı manevi olana yönelmeyi anlatır. (A.İmsiragic). Mars’ın Acamar ile kavuşumda olması atacağımız adımlarda manevi gücümüzden de destek alabileceğimizi ifade eder.

Kuzey Ay Düğümünün Capella, Phact ve Bellatrix yıldızlarıyla kavuşumda olduğunu görüyoruz. Capella hızlı aksiyon almayı, agresyondan uzak özgürlüğü, gücü ve kararlılığı anlatırken; Phact kişiye maceraperest bir ruh, alternatif yollar bulmakta ustalık, geniş bir vizyon getirebilir. Bellatrix ise gökyüzünün en harika yıldızlarından biri. Uzun ve meşakkatli bir zamandan sonra gelen başarıyı anlatır. Büyük bir potansiyeli vaat eder ama zorluklarla dolu bir yolculuktan sonra gelecektir. (B.Brady)

Güney Ay Düğümüne baktığımızda da gökyüzünün doktor ve şifacısı Ras Alhague ile kavuşumunu görüyoruz, eskiden etkileri negatif olarak görünse de kişisel ve toplumsal bazda iyileşmeyi ifade ettiğini göz ardı etmemeliyiz. (B.Brady)

Grup enerjisi ve aktivitesi

Tüm bu etkileşimlere baktığımızda gökyüzünün bizi harekete geçmek için zorladığını, dönüşümün zamanı geldiğini ama kullanacağımız gücün ve yarar/zarar dozunun içten gelecek manevi duygularla da yoğrulabileceğini düşünebiliriz. Birlikte yol alacağımız kişilere aşırı güç gösterimi yerine şifa olacak yapıcı davranışlar, yaklaşımlar ve işbirlikleri ile yaklaşırsak, var olan stresli enerjiyi yönlendirmemizde ve zorlukları aşmamızda yardımcı olacaktır. Keyifli bir hafta geçirmeniz dileklerimle…