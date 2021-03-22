Kadersel kavuşumlar: Mars-Kuzey Ay düğümü

Mars ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ileri doğru bir ivme ile aktif bir biçimde katılım sağlamamızı sağlayacak ve efor sarf etmemiz için bizleri zorlayacak güçlü enerjiler barındırmakta. Mars astrolojide agresyonu, kavgayı ve mücadele enerjisini temsil eder. İkizler burcunda da kendini sözlü olarak ifade etme enerjisini taşır. İlerlememizi gerektirecek konularda Mars’ın ateşleyici enerjisi ile harekete geçme gücünü bulabilir ve atmamız gereken adımları atabiliriz veya uzun zamandır ertelediğimiz konuşmaları nihayetinde yapabiliriz.

Mars’ın İkizler burcundaki enerjisinin gölge yönüne çekilmeden, ses tonumuza ve iletişim şeklimize ekstra dikkat ederek iletişim kurabilirsek gitmemiz gereken yola adapte olabiliriz. Kendimizi kavga ve münakaşa ile ifade etmekten kaçınmalıyız.

İkizler burcunun yöneticisi Merkür’ün de kavuşum derecesine kare açı ile eşlik etmesiyle ortaya çıkacak tartışmaların kolaylıkla bir üst boyuta taşınması ve son derece stresli olmasına çanak sağlayabileceğinden sözlerimize dikkat etmeliyiz.

Neptün hala devrede!

Uzun süredir Ay Düğümleri ile kare açıda olan Neptün de uzak bir dereceden de olsa bağlantısını hala sürdürmekte. Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi Neptün sevinçlerimiz ve yaşam hevesimiz üzerinde çok etkilidir. Hayat enerjimizi oldukça güçlü bir biçimde tetikleyecek olan bu enerji kadersel yolumuzda hayalini kurduğumuz veya beklentisi içerisinde olduğumuz konularda bizi zorlayabilir ve harekete geçirebilir. Negatif yönünde kendi hatamızı görmekte zorlanabileceğimizden ve Mars’ın getireceği mücadele ruhu ile amacı aşan tartışmalar içerisine girebileceğimizden özellikle sözlerimize dikkat etmek gerektiğinin altını çizmek isterim.

Cazimi Venüs

Aynı gün yani 26 Mart tarihinde Venüs, yana yana ilerlediği Güneş’in kalbine ulaşıp bir nevi koruma altına girmiş olacak. Cazimi dediğimiz bu göksel durumda astrolojik olarak Venüs’ün temsil ettiği konularda en başta da ilişkilerde en şanslı günü deneyimleyeceğiz.

Kadersel olarak da önemli etkiler sunan bugünde Venüs ve Güneş’in Koç burcunda kavuştuğuna dikkat edelim. Zodyak’ın ilk burcu olan Koç aynı zamanda baharın başlangıcını da temsil eder. Venüs Koç burcunda çok rahat ettiği bir burçta değildir ama Güneş Koç burcunda yüceldiğinden ve Venüs’ü de sinesinde koruduğundan 26 Mart günü ilişkiler açısından pozitif imkânlar sunacaktır.

Kiron da destek sağlayacak!

Yaralı şifacı Asteroid Kiron da yakın bir kavuşumla ilişkiler üzerinde şifalanma enerjisini bizlere sunacak. Özellikle eski duygusal yarası olanlar Kiron’un sunduğu destekle aradıkları iyileşmeye kavuşabilirler. Mars-Kuzey Ay Düğümü kavuşumuna olumlu altmış derecelik açısı bulunan Kiron, uzun zamandır söyleyemediğimiz, içimize attığımız konuları eş ve partner ile konuşma fırsatı sunabilir. Yukarı da saydığımız negatif etkileri üzerimize almadan yani telaşla, kavgaya meyilli bir davranış sergilemeden, sadece ilişkimizi üzerine yapıcı bir davranış çizersek bu destekten faydalanabiliriz.

Haftanın olumlu etkileri üzerinizde olsun!

Hepinize sağlıklı, sevgi dolu bir hafta diliyorum.