Kadersel yolumuz hareketleniyor

YAY ENERJİSİ

22 Kasım Pazartesi günü sabaha karşı 05.33’de Güneş’in Yay burcu transiti başlıyor. Önümüzdeki bir aylık süreçte iyimser, neşeli, dışa dönük, özgür ve maceraperest Yay burcu etkisinde olacağız. Güneş bu burçtayken hayat amacımız ve enerjimiz pozitif yönde etkilenir. Sınırlarımızı aşmak, özgürleşmek, seyahat etmek ve yeni yerler, kültürler, insanlar görmek isteriz. Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter olduğu için bolluk enerjisi de aktive olur. Jüpiter ön plana çıktığında her zaman aşırıya kaçmak, abartmak da söz konusu olabilir.

İki gün sonra 24 Kasım akşamüzeri iletişim gezegeni Merkür’ün de Yay burcuna geçiş yapmasıyla gökyüzünde Yay vurgusu daha da belirgin hale gelecek. Merkür Yay burcunda zarar gördüğü bir konumdadır ve özelliklerini göstermekte sorun yaşar. 13 Aralık’a kadar sürecek bu transiti boyunca iletişim konularında zorluk yaşayabiliriz. Kendimizi ifade etmek, anlaşmak her zamankinden zor olabilir. İyimser ve pozitif düşünce yapısının etkin olması zorlukları aşmamızda bir nebze kolaylık sağlayabilir ama yine de önyargılı düşünce ve konuşmalardan kaçınmamız faydalı olabilir. İletişim trafiğimiz her halükarda artacaktır.

KADERSEL KONTAK

Yay burcu transitine başladıktan bir gün sonra hem Güneş hem de Merkür Ay Düğümleriyle kavuşum ve karşıtlık açısında olacaklar. Güneş 23 Kasım akşamı, Merkür de 25 Kasım akşamı Yay burcundaki Güney Ay Düğümüyle kavuşum, tam karşısında İkizler burcunda olan Kuzey Ay Düğümüyle karşıtlık yapacaklar.

Ay Düğümlerinin İkizler/Yay aksını tamamlayıp Boğa/Akrep aksına geçeceği önemli bir dönemdeyiz. Önümüzdeki haftalarda bu konuyu detaylıca inceleyeceğiz.

Ay Düğümleriyle kontak kuran gezegenler kadersel yolumuzda kuvvetli bir imza atarlar. Söz konusu gezegen Güneş ise kimliğimiz ve kendimizi ifade ediş şeklimiz, hayatımızdaki erkek figürleri veya otorite kişileri olarak ortaya çıkar. Merkür ise düşünce tarzımız, kendimizi ifade edişimiz ve nasıl iletişim kurduğumuzdur. Kişisel haritalarımızda da Yay ve İkizler burçlarının bulunduğu ev konuları da aktive olur.

Güney Ay Düğümü bu gezegen kavuşumlarında negatif çalışır ve birlikte olduğu gezegenin özelliklerini göstermesini engeller. Dolayısıyla önümüzdeki hafta egosal davranışlardan ve konuşmalardan kaçınılmalı ve iletişim şeklimize, konuşmalarımıza çok dikkat etmeliyiz. Güneş hayat kaynağımız ve enerjimiz olduğu için bu dönemde sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekir. Hayatımızdaki erkek figürleri ve otorite ile olan iletişimimiz de zorlanacaktır. Merkür’le ifade edilen yazma, çizme, iletişim kurma, kendimizi anlatabilme kabiliyetimiz iki kat zorluk yaşayacak çünkü hem Yay burcunda zararda hem de Günay Ay Düğümünden zarar gören Merkür, temsil ettiği özelliklerini pozitif yansıtmakta oldukça zorlanacak. Bu da iletişimde zorlanma, yanlış anlaşılma olasılığını arttırıyor.

Kadersel yolumuzda zorlanacağımız etkilerle karşı karşıya kalacağımız bu hafta yolunuzda ilerlemenize engel olmasın. Farkındalık zorlukları aşmak için önemli bir beceridir. Kullanmanız dileklerimle, sevgiler.