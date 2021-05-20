KADES bir hayat daha kurtardı!

Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasından kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis, Şehzadeler ilçesindeki aile içi kavga vakasına gitti. İhbardan hemen 5 dakika sonra 17.30 sıralarında olayın yaşandığı Akpınar Mahallesi'ne giden polis ekipleri beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Suriye uyruklu eşi H.A.'ya baltayla saldıran B.S.'yi sakinleştirmek isteyen polis, öfkeli kocanın saldırısına uğradı. Polis ekipleri kendilerine baltayla saldıran B.S.'yi korkutmak amacıyla havaya iki el ateş açtı.

Bıçakla polise saldırdı

Polis, uyarı atışına rağmen balta ile üzerlerine hamle yapan B.S.'nin ayaklarına doğru ateş açtı. Ayağından yaralanan S.B., bu kez de evinin deposundan aldığı bıçakla polise saldırdı. Çok sayıda polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen öfkeli koca, tedavisi yapılmak üzere Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

KADES uygulaması sayesinde hayatta kalmayı başaran H.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA (DHA)



