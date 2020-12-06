KADES uygulaması sayesinde ölümden döndü

Antalya'da, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ölümden dönen A.K. (35), yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin tabancayla kapıya dayanması üzerine KADES uygulamasının butonuna bastığını anlatan A.K., "Polis 3 dakikada geldi ve kurtulduk" dedi.

Antalya'da polisi harekete geçiren olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. A.K., evi tadilat gördüğü için 7 yaşındaki kızıyla birlikte eski eşinin annesi ile babasının kaldığı eve geldi. A.K.'nın evde olduğunu öğrenen eski eşi Alper T.A. (40), tabancayla birlikte binaya girip kapıya dayandı. Kapıyı açmayan A.K., daha önceden cep telefonuna yüklediği KADES uygulamasının butonuna bastı. Bu sırada kapı önünde beklemeye devam eden Alper T.A., süngüsünü çektiği tabancanın ateş almasıyla kendisini sol bacağından yaraladı.

A.K.'nın butona basmasının ardından 3 dakika içerisinde resmi ekipler olay yerine ulaştı. Bina içersindeki Alper T.A.'yı ikna etmeye çalışırken silah sesini duyan ekipler, çelik yeleklerini giyerek çevre güvenliği alıp caddeyi araç trafiğine kapattı. Olay yerine takviye olarak özel harekat polisi, ambulans ve itfaiye ekipleri istendi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, operasyon hazırlığı yaptı. Bina sakinleri ile çevre binada oturanlar, balkon ve pencerelerden olan biteni izlemeye çalıştı. Özel hareket polislerinden bir ekip binaya kapıdan girerken, bir diğer ekip ise itfaiye merdiveniyle ulaştığı çatıdan içeriye gaz bombası attı. Alper T.A., çatıdan giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı Alper T. A., tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.







