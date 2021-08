Kahverengi, turuncu, sarı, kırmızı gibi renkleri olan kadife çiçeği, bulunduğu mekana sıcaklık katan yaz çiçeğidir. Bilimsel adı Tagetes Patula'dır. Peki, kadife çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kadife çiçeği hikayesi nedir? Kadife çiçeği hakkında bilinenler...

KADİFE ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kadife çiçeğinin tohum ekimi Mart ile Mayıs aylarında yapılmalıdır. Bununla beraber yaklaşık olarak 15 gün içinde çimlenmeye başlar. Çimlenme başladığı zaman güneş ışığının fazla olması oldukça önemlidir. Çünkü bu çiçek, güneş ışığını çok seven bir çiçektir. Her çeşit iklim ve toprağa uyum sağlasa da soğuk hava çiçeği değildir. Suyu seven bir çiçektir. Bununla beraber yetişirken uygun saksı veya kaplarla yetiştirilmesi gerekir. Sıcak mekanlar kadife çiçeğinin bakımı açısından oldukça önemlidir.

Kadife çiçeği, suyu seven bir bitki olmakla beraber fazla sulama istemez. Çok fazla sulama yapıldığı takdirde bitki çürüyebilir ya da çiçeklerini geciktirebilir.

KADİFE ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kadife çiçeğinin; kırmızı, turuncu, sarı, kahverengi gibi renkleri bulunmaktadır. Çiçek, dik yönde uzayarak yaklaşık olarak 15 santimetre ile 30 santimetre arasında bir uzunluğa yetişir. Çiçeğin yapraklarının dokusu kadifeye benzemektedir. Oldukça keskin bir kokuya sahip olan bu çiçeğin, zararlı böcekleri uzak tuttuğu söylenebilir. Bununla beraber köpek ve kedileri de etkileyen bu çiçek, kedi- köpek sahiplerinin ekmemesi gerektiği bir çiçek türüdür.

KADİFE ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Kadife çiçeğinin bilinen bir hikayesi yoktur.