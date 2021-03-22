KAD–İkizler / GAD–Yay taşları ile yaşam amaçlarınızı keşfedin!

Ruhumuzun bu hayatta ilerlemesi gereken yolu Kuzey Ay Düğümüyle, ruhumuzun geçmişten getirdikleri ise Güney Ay Düğümüyle bağdaştırılır.

Kuzey Düğümü, bilinmeyeni temsil eden karmik bir noktadır. Bilinmeyeni keşfettikçe büyürüz. Önceki yaşamında yeterince üstlenmediğimiz veya tamamlayamadığımız olaylar, etkiler; şu anki yaşam süresindeki karşımıza çıktığında farkındalıkla karmik enerjiyi tamamlamak için doğum haritamızdaki KAD yerleşim bilgilerimizin önemi çok büyüktür.

Kuzey Ay Düğümü’ne transitlerin herhangi bir etkisinde, hayatımızda yapmamız beklenen değişiklikler almamız gereken dersleri ve fırsatları kaçırmamamız için bilinçli olmamız gerektiğini gösterir; bunlar, gelişmemiz ve büyümeniz için gerekli değişimlerdir.

Güney Ay Düğümü, geçmişten getirdiğimiz ve en iyi yapmayı bildiğimiz enerjidir. Otomatik olarak olaylardaki davranış modelimizdir. Arkamızda kalan, bugüne dek kat ettiğimiz yoldur.

GAD, geçmişimizi temsil eder ve hayata geçirdiğimiz becerilerimizi, eğilimlerimizi, dayanıklılığımızı ve alışkanlıklarımızı da kapsamaktadır. İçgüdüsel ve otomatik olan davranışlarımızın türünü gösterir. Ayrıca bizim güvenlik alanımızı da temsil eder, fakat unutmayalım ki; o sığınakta fazla kalırsak tembelleşebilir ve gerileyebiliriz.

Yapılması gereken Güney Ay Düğümü’nün temsil ettiği yeteneklerimizi ve dayanma gücümüzü kullanarak Kuzey Ay Düğümü yolunda ilerlemektir. Ruhumuzun en derinlerinde kayıtlı olan Yaşam amacımızın yolunda…

Kuzey Ay Düğümünüze hitap eden kristalleri ve taşları, kendi doğum anınızdaki Kuzey Düğümü bilgilerinizle kişisel ve ruhsal olarak büyümek için tatbik ederseniz, sizi oldukça destekleyecektir. Transitler ve ilerletmelerde açılara ve gezegenlere yönelik taşları da eklemeyi ihmal etmemelisiniz.

Güney Ay Düğümünüz ile ilgili kristaller ve taşlar da size daha önceki yaşam süreçlerinizde geliştirdiğiniz beceri ve yetenekleri bu yaşam dilimizde etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olurlar.

Her zaman bahsettiğim gibi, taşlar size yardım etmek için burada yaşayan canlı varlıklardır. Bunlar, dünyanın tüm ruh çocuklarının gelişmesine yardım etmenin bir yolu olan çok güçlü araçlardır. Taşlar, dünya ananın bilgeliği ve sevgisidir, bu konularda sayısız güzel dönüşüm örnekleri mevcuttur. Cebinizde taşıdığınız bir kristali kullanmak onlarla çalışmanın harika bir yoludur ve ayrıca bunun için bir bileklik veya kolye takmanızı da tavsiye ederim, çünkü yaşam amacı çok önemlidir. Kolye, küpe veya bileklik olsun, taş sizi neden gerçekten burada olduğunuza bağlı tutmak için günlük bir enerjetik koruyucu ve hatırlatıcı haline gelebilir.

Sizlere Posta gazetesi Astroloji Gazetesinde bir süreliğine KAD ve GAD’lerinizden bahsedeceğim. Sizinkilerin nerde olduğunu öğrenmek için bizlere yazabilirsiniz…

KAD–İkizler / GAD–Yay

Yaşam Amacınız; Bol bol iletişim kurmak, öğretmenlik etmek, bilgi paylaşmayı öğrenmek, yazmak ve konuşarak anlatmak.

Güney Ay Düğümü Yay size tez canlılık da katmaktadır ve bazen duygularınızı ifade ederken fazla düşünmezsiniz. Bu durum bazen pot kırmanıza, patavatsız olarak algılanmanıza sebep olabilir. Başkaları yeterince ince düşünceli olmadığınızı düşünebilir. Böyle durumlarda Dantel Akik kullanmanız önerilir. Bu taş daha ince düşünmenize, lafınıza dikkat etmenize yardımcı olur. Mavi Dantelli Akik, kendinizi daha doğru ifade etmenize ve doğru anlaşılmanıza yardımcı olur.

Mavi Dantel Akik ve Selestit taşı insan doğasının niteliklerini daha iyi öğrenebilmeyi, her türde insana hitap edip bilgi aktarabilmeyi mümkün kılabilen taşlardandır.

Yaratıcı pratik çözümler bulabilmeyi daha sık deneyimlemeniz için Karnelyan taşı destek olacaktır. Anı yakalamalı ve çok uzun vadeye yönelik tasarılar yerine, şimdiye yönelik pratik çözümler bulmalıdır. Kyanit ve Magnetit bir aradayken zihninizi odaklamanıza yardımcı olur.

Nezaketle ve sabırla başkalarını dinlemeli, sorular sormalı, fikir almalı, tüm bakış açılarına karşı esnek olabilmek için Zümrüt ve Jasper taşları en büyük destekçileriniz olacaktır.

Mavi Kalsit hem derin duygularınıza ulaşmanıza yardımcı olur, hem de duygularınızı başkalarına ifade etme konusunda destekleyici çalışır.

Başkalarından gelen etkilere göre yön değiştirebilmeyi öğrenmek ve deneyimlemek konularında kolaylık kazanmak için Kırmızı Jasper ve Siyah Turmalin önerebilirim.

BIRAKILMASI GEREKEN: Mesafeli ve ilgisiz davranmak, kendini aşırı önemsemek, yabancı fikirlere direnç göstermek, önyargılı tutumlar. Her olayda haklı olduğunu düşünmek.

GELİŞTİRİLMESI GEREKEN: Yeni fikirlere açık olmak, soru sormak, nezaket ve incelik. Mantıklı yaklaşım. Dinlemek.