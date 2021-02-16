Kadıköy, Kartal ve Ataşehir Belediyesi işçileri greve başladı

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube'sine üye işçiler, Kadıköy Belediyesi'nde greve başladı. Sendika ile Kadıköy Belediyesi şirketi Kasdaş arasındaki 2300 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, işçiler bugün itibariyle belediyenin bahçesinde greve başladı. Greve Kartal ve Ataşehir Belediyesi’nde çalışan işçiler de destek verdi.

Kadıköy Belediyesi bahçesinde toplanan işçiler bahçede soğuk havada ateş yakarak ısındı. Belediyenin bahçe kapısına “Bu iş yerinde grev vardır” yazısı asıldı. İşçiler “Direne, direne kazanacağız” şeklinde slogan attı, zaman zaman alkış tuttu.





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Daha sonra işçiler adına açıklama yapan DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, şunları söyledi:

“DİSK’e bağlı İstanbul Anadolu yakası 1. Nolu Şube’nin şube yöneticileri, temsilcileri ve işçileri olarak hep dedik ki, ‘biz artık örgütlüyüz, biz artık güçlüyüz, biz artık bilinçliyiz, yan yanayız, hakkımızı almadan, emeğimizin karşılığını alamadan, durmayacağız, direneceğiz, mücadele edeceğiz’. İşte bugün tam da o gün. Hep söyleniyordu ‘belediyelerde grev olmaz’. Belediyelerde bal gibi grev olur, böyle aslanlar gibi grev olur ve işçinin tamamı gece gündüz bu grevine alanda sahip çıkar. 3 yıldır, şirketlere geçtikten sonra asgari ücrete gelen zamları alamadık, cebimizden asgari ücretin yüzde 60-70’i oranında paralar eksildi. Asgari ücretin yüzdeleri sıfırlandı, artık asgari ücretin altında ücretler almaya başladık. Şirketler geçmeden önce bizim sırtımızdan zengin olan taşeron firmalar her birimizin üzerinde 700 lira ile bin lira arası para kazanıyordu, bu paralar da bize gelmedi. Bu paralar da belediyelerin ve kurumların cebinde kaldı.”







