Kadıköy seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Kadıköy oy oranları…
İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Kadıköy halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Kadıköy seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Kadıköy oy oranları…
İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.
Kadıköy ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.
Peki, Kadıköy seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte Kadıköy oy oranları…
Millet İttifakı 81.69% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 17.59% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.24% NECDET GÖKÇINAR
Diğer 0.48%