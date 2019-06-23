Kadıköy seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Kadıköy oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Kadıköy halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Kadıköy seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Kadıköy oy oranları…