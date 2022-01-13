Kadıköy'de korkunç yangın! 1 kişi hayatını kaybetti...
Kadıköy Feneryolu mahallesinde 10 katlı binanın 1. katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
13 Ocak 2022, Perşembe 09:59 Son Güncelleme:
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Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde 10 katlı binanın 1. katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
DHA
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