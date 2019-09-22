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Kadıköy’de 37 bin 385 taraftar yer aldı

Süper Lig’de Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe - Ankaragücü müsabakayı 37 bin 385 biletli seyirci takip etti

22 Eylül 2019, Pazar 00:49
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Kadıköy’de 37 bin 385 taraftar yer aldı

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Bu maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımını yalnız bırakmadı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan müsabakayı 37 bin 385 taraftar takip etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde maç boyu takımlarına destek verirken, misafir tribününde kendilerine ayrılan bölümde 1.500 Ankaragücü taraftarı müsabakayı izledi.



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