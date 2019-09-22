Kadıköy’de 37 bin 385 taraftar yer aldı

Kadıköy’de 37 bin 385 taraftar yer aldı Süper Lig’de Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe - Ankaragücü müsabakayı 37 bin 385 biletli seyirci takip etti