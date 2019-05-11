Kadıköy'de alarm! Herkes seferber oldu...

Kadıköy'de alarm! Herkes seferber oldu... İstanbul Kadıköy'deki Fikirtepe semtinde 20 katlı iş merkezinin camlarını silerken sepetin düşmesi sonucu halatlara bağlı şekilde 15. katta asılı kalan iki işçi, itfaiye tarafından kurtarıldı