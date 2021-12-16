Türkiye Kadıköy'de bir garip olay! 'Ben Superman'im' diyerek yaptığı şoke etti

Kadıköy'de bir garip olay! 'Ben Superman'im' diyerek yaptığı şoke etti

Türkiye

Kadıköy'de bir garip olay! 'Ben Superman'im' diyerek yaptığı şoke etti

Şaşkına çeviren olay İstanbul Kadıköy’de yaşandı. ‘Ben Superman’im’ diyerek kafede oturanların üzerine atlayan kişi müşterilerle birlikte yere düştü. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı. İşletmenin personeli 'Arkadaş sanırım bir an Superman olduğunu düşündü. Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor' dedi. İşte o anlar...

16 Aralık 2021, Perşembe 10:46 Son Güncelleme:
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Olay, geçtiğimiz salı günü gece saat 02.30 sıralarında Kadıköy’deki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, müşterilerin mekanda yoğun olduğu esnada sokak üzerinden koşarak gelen bir şahıs, ‘Ben Superman’im’ diye bağırarak müşterilerin oturduğu masanın üzerine atladı.



Masada oturan müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, bir süre yerden kalkamayarak sürüklendi. Şahıs daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“MASALARIN ÜZERİNE ATLADI”

Olayın yaşandığı işletmenin personeli, “Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk. Arkadaşın biri yukarıdan koşarak ‘Ben Superman’im’ diyerek masaların üzerine atladı. Yere düştükten sonra biraz daha zıpladı. Sonra kaçarak uzaklaştı. Biz de ne olduğunu şaşırdık. Bir anda garip geldi. Arkadaş sanırım bir an Superman olduğunu düşündü. Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor” diye konuştu.

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