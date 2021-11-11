Türkiye Kadıköy'de ceset bulundu

Kadıköy'de ceset bulundu

Türkiye

Kadıköy'de ceset bulundu

İstanbul Kadıköy’de sokakta yaşadığı iddia edilen kişi sokakta ölü bulundu.

11 Kasım 2021, Perşembe 16:01 Son Güncelleme:
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Olay, saat 11.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Neşet Ömer Sokak'ta meydana geldi. Hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri incelemesinde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Mahalle sakinlerinde Mehmet Gürgen "Evsiz bir arkadaş. Sürekli burada kalıyordu. Sabah 09.00-10.00 arası bir yerden çay almış çay içiyordu. Saat 11.00'e doğru vefat ettiğini öğrendik. 55-60 yaşlarındaydı. Yaşamadığını görünce polise ekiplerine haber verdik." şeklinde konuştu

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


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