Türkiye Kadıköy'de denizden ceset çıktı

Kadıköy'de denizden ceset çıktı

Türkiye

Kadıköy'de denizden ceset çıktı

Kadıköy Moda'da sahil açıklarında 30'lu yaşlarda bir erkek cesedi bulundu.

05 Mart 2020, Perşembe 11:34 Son Güncelleme:
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Kadıköy Moda sahili açıklarında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadıköy Moda sahili açıklarında denizde hareketsiz şekilde duran kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen deniz polisi, deniz üzerinde hareketsiz duran kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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