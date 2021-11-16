İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 13 Kasım günü meydana gelen olayda 41 yaşındaki Serkan K. ve kardeşi 39 yaşındaki Özkan K. araçlarını cadde üstündeki bir lokantanın önüne park etmek istedi.









Lokanta çalışanları buna karşı çıkıp tepki gösterince iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü ve lokanta çalışanlarından 32 yaşındaki Hasan D. ve Türkmenistan asıllı 24 yaşındaki Arslan A. iki kardeşe döner bıçakları ile saldırdı.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Olayda ağır yaralanan iki kardeşin tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenilirken, lokanta çalışanları Hasan D. ve Arslan A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen iki şüpheli de "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

Lokanta çalışanlarının dükkandan aldığı döner bıçağıyla kardeşlere saldırdığı, kardeşlerin de trafik dubalarıyla saldırarak karşılık vermeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Halil Sadri YILMAZ - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA)