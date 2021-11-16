Kadıköy'de döner bıçaklı kavga kamerada!
İstanbul'da iki kardeş ile bir lokanta çalışanları arasında çıkan park yeri kavgasında döner bıçakları çekildi. Kavgada iki kardeş ağır yaralanırken döner bıçaklı iki şüpheli tutuklandı. Dehşet anları ise anbean güvenlik kameralara yansıdı.
16 Kasım 2021, Salı 10:51 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 13 Kasım günü meydana gelen olayda 41 yaşındaki Serkan K. ve kardeşi 39 yaşındaki Özkan K. araçlarını cadde üstündeki bir lokantanın önüne park etmek istedi.
Lokanta çalışanları buna karşı çıkıp tepki gösterince iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü ve lokanta çalışanlarından 32 yaşındaki Hasan D. ve Türkmenistan asıllı 24 yaşındaki Arslan A. iki kardeşe döner bıçakları ile saldırdı.
İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Olayda ağır yaralanan iki kardeşin tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenilirken, lokanta çalışanları Hasan D. ve Arslan A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen iki şüpheli de "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.
Lokanta çalışanlarının dükkandan aldığı döner bıçağıyla kardeşlere saldırdığı, kardeşlerin de trafik dubalarıyla saldırarak karşılık vermeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Halil Sadri YILMAZ - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA)