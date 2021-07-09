Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından Kadıköy, Caddebostan Sahil Yolu, Funda Çıkmazı Sokak üzerinde bir kişinin korsan otoparkçılık yaptığını tespit etti. Bunun üzerine müşteri kılığına giren sivil trafik polisleri sokağa gittiklerinde bir şüpheli onları karşıladı. Müşteri zannettiği polislere park yeri tarif eden şüphelinin görüntüleri kameralar tarafından görüntülendi. Araçlarını park ettikten sonra kimliklerini açıklayan sivil trafik polisleri şüpheli Mustafa Selçuk B.'yi gözaltına aldı.





Şüpheli, Karayolları Trafik Kanununun 79. maddesi (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) gereğince adli işlem başlatılması için Göztepe Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Ali AKSOYER/DHA