Türkiye Kadıköy'de ilginç anlar! Polisi müşteri sanınca böyle yakalandı...

Kadıköy'de ilginç anlar! Polisi müşteri sanınca böyle yakalandı...

Türkiye

Kadıköy'de ilginç anlar! Polisi müşteri sanınca böyle yakalandı...

Kadıköy'de sokaklarda korsan otoparkçılık yapan şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin müşteri zannettiği sivil trafik polislerine sokak üzerinde para karşılığı park yeri gösterdiği anlar kameralar tarafından kaydedildi. Yakalanan şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

09 Temmuz 2021, Cuma 09:53 Son Güncelleme:
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından Kadıköy, Caddebostan Sahil Yolu, Funda Çıkmazı Sokak üzerinde bir kişinin korsan otoparkçılık yaptığını tespit etti. Bunun üzerine müşteri kılığına giren sivil trafik polisleri sokağa gittiklerinde bir şüpheli onları karşıladı. Müşteri zannettiği polislere park yeri tarif eden şüphelinin görüntüleri kameralar tarafından görüntülendi. Araçlarını park ettikten sonra kimliklerini açıklayan sivil trafik polisleri şüpheli Mustafa Selçuk B.'yi gözaltına aldı.


Şüpheli, Karayolları Trafik Kanununun 79. maddesi (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) gereğince adli işlem başlatılması için Göztepe Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Ali AKSOYER/DHA

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