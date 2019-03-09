Göztepe Mahallesi İzzet Beltan Sokak’taki kafede oturan Celalettin G, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

POLİS YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan Celalettin G’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.