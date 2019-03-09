Kadıköy'de kafede silahlı saldırı

İstanbul Kadıköy’de kafede oturduğu sırada ateş açılan kişi yaralandı

09 Mart 2019, Cumartesi 20:50
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Kadıköy'de kafede silahlı saldırı

Göztepe Mahallesi İzzet Beltan Sokak’taki kafede oturan Celalettin G, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

POLİS YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan Celalettin G’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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