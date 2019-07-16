Kadıköy'de köpeği tekmeleyen caniye bin 763 TL ceza verildi

Kadıköy'de köpeği tekmeleyen caniye bin 763 TL ceza verildi İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yatan köpeği tekmeleyen İsmail T. gözaltına alındı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına tekme atarken görüntülen şüpheli, ifade işlemlerinin ardından hakkında bin 763 para cezası uygulanarak serbest bırakıldı