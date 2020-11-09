Türkiye Kadıköy'de korkutan siren sesinin nedeni belli oldu

Kadıköy'de korkutan siren sesinin nedeni belli oldu

Türkiye

Kadıköy'de korkutan siren sesinin nedeni belli oldu

Kadıköy Koşuyolu’nda arıza nedeniyle çalan siren panik yaşanmasına neden oldu. Siren sesinin, Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle olduğu ortaya çıktı.

09 Kasım 2020, Pazartesi 01:58 Son Güncelleme:
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Olay eski Koşuyolu Kalp Hastanesi civarında saat 00.00 sıralarında yaşandı. Hastane binasına kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle siren çalmaya başladı. Siren sesini duyan çevre sakinleri panik yaşadı. Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından siren sesinin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlarda panikle dışarı çıktı. Bir süre sonra arıza giderilince siren sesi kesildi. Vatandaşlar da evlerine döndü.

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DHA


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