Türkiye Kadıköy'de makas atarken yakalandı: Gaza geldim!

Kadıköy'de makas atarken yakalandı: Gaza geldim!

Türkiye

Kadıköy'de makas atarken yakalandı: Gaza geldim!

İstanbul Kadıköy'de otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar cep görüntülenirken Balcı'nın, polis ekiplerine diğer sürücülerin kendisini gaza getirdiğini ve bu nedenle makas attığını söylediği öğrenildi.

28 Şubat 2022, Pazartesi 09:43 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan D-100 Karayolu'nda meydana gelen olayda, bir otomobilin makas atarak ilerlediğini fark eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili takibe aldı.

Bostancı Köprüsü sapağından sahile giren otomobil, Küçükyalı'da trafik polisleri tarafından durduruldu. Otomobilin sürücüsü Oğuzhan Balcı'ya trafikte makas atarak ilerlemek ve emniyet kemeri takmamak suçlarından bin 990 lira para cezası uygulandı.

Anestezi teknikeri olduğu öğrenilen Balcı'nın, polis ekiplerine diğer sürücülerin kendisini gaza getirdiğini ve bu nedenle makas attığını söylediği öğrenildi.


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