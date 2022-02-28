İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan D-100 Karayolu'nda meydana gelen olayda, bir otomobilin makas atarak ilerlediğini fark eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili takibe aldı.

Bostancı Köprüsü sapağından sahile giren otomobil, Küçükyalı'da trafik polisleri tarafından durduruldu. Otomobilin sürücüsü Oğuzhan Balcı'ya trafikte makas atarak ilerlemek ve emniyet kemeri takmamak suçlarından bin 990 lira para cezası uygulandı.

Anestezi teknikeri olduğu öğrenilen Balcı'nın, polis ekiplerine diğer sürücülerin kendisini gaza getirdiğini ve bu nedenle makas attığını söylediği öğrenildi.



