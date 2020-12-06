Yüzüklerin Efendisi'nin Amazon tarafından yayınlanacak olan dizi versiyonunun hazırlıklarının devam ettiği bu günlerde, Orta Dünya tutkunlarını heyecanlandıracak bir hareket de Kadıköy'den geldi.

Kadıköy Belediyesi, yeni yıl hazırlıkları kapsamında köklerini Silmaril'lerden alan ve ölümsüz topraklardaki ışık nedeniyle sönmeyen ışıltıya sahip olan Akağaç'ı (The White Tree) temsilen bir süsleme yaptı. Benzer ağaç süslemeleri Meksika, ABD ve daha birçok ülkede şehir planlamasında kullanılıyor.

Tolkien mitolojisine göre Gondor'un sembolü olan ve Minas Tirith'in bahçesinde açan bu ağaç, insan soyunun (Numenor ırkı) yeniden yükselişini temsil ediyor.











