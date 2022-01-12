Türkiye Kadıköy’de Yeditepe Huzur uygulaması

Kadıköy’de Yeditepe Huzur uygulaması

Türkiye

Kadıköy’de Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Kadıköy'de de yapılan uygulamada durdurulan araçlarda arama yapıldı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 21:02 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yılın 2’nci Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerinin de yer aldığı uygulamaya birçok polis ekibi katıldı.

Kadıköy'de Kuşdili Caddesi’nde yapılan uygulamada şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı.

Uygulamada durumundan şüphe edilen araçlar durdurularak bagajları ve torpido kısmı arandı. Aramalara katılan hassas burunlu narkotik köpeği Pars araçları didik didik aradı.

İSTANBUL (İHA)

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