Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde yaşandı. Rıhtım Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Çökme nedeniyle yoldan geçen özel halk otobüsünün tekeri yolda oluşan çukura düştü. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmazken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, trafikte oluşan yoğunluğu azaltmak için önlem alarak trafiğin akışını tek şeritten sağladı.

İşte olay yerinden görüntüler:

DHA



