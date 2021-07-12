Türkiye Kadıköy'deki Ermeni Kilisesi üzerindeki dansa tepki

Kadıköy'deki Ermeni Kilisesi üzerindeki dansa tepki

Türkiye

Kadıköy'deki Ermeni Kilisesi üzerindeki dansa tepki

Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişi çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki topladı.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 10:34 Son Güncelleme:
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Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.


ÖMER ÇELİK’TEN SERT TEPKİ: SAYGISIZLIKTIR!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki çeken görüntülerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.

Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz.

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