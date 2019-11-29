Bir grup sanatçının hayallerini gerçekleştirmek amacıyla seçtiği yüksek tavanlı boş bir dükkanda dört ay içinde mekanlaşan Koma; tiyatro, sinema ve müzik alanlarında çağdaş iç yapımlar üretmek üzere kurulduysa da, her ay farklı disiplinlerden pek çok etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Aralık ayından itibaren tiyatro, performans, dans, müzik, sinema, atölye, söyleşi ve seminerlerle seyirciye ulaşacak Koma, bünyesinden üreteceği işleri tasarım ve teknoloji anlamında altyapıya da sahip. 29 Kasım akşamı farklı disiplinlerden çok sayıda sanatçının katılımıyla uzun bir parti eşliğinde kapısını açmaya hazırlanan Koma, bir iç yapım işbirliği olan tiyatro oyunu Bahane’nin prömiyeri ile 30 Kasım Cumartesi akşamı etkinliklerine başlayacak.

Yine bir Koma iç yapımı olan bir başka tiyatro oyunu Teessür’ün mekana yönelik yeni tasarımının prömiyeri ise 4 Aralık Çarşamba akşamı yapılacak. Koma işbirliği projeleri kapsamında çalışılacak olan Merve Engin işi Acqua Minerale de 19 Aralık Perşembe akşamı prömiyer yapacak. Mekanın misafir prömiyeri ise Berika Collective’in yeni performans düşüncesi DreamBazaar.

Bundan böyle Kadıköy’de yalnız hissetmeyecek, boşluğa düşmeyeceksiniz. Koma, gün içinde, akşamları ve gece en az birkaç nitelikli alternatif etkinlikle yanınızda olacak.

Haftanın günlerini kuşak mantığıyla değerlendiren yapı, Pazartesi akşamlarını modern dans ve performans sanatına ayırıyor.