Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın yeni sezon ilk bölümü dün akşam yayınlandı. Uzun bir aranın ardından seyircisiyle buluşan dizide yine seyirciyi heyecanlandıran gelişmeler yaşanırken 33. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Sürekli yalan söyleyen Şirin'e daha fazla tahammül edemeyen Ender, kızına kapıyı gösteriyor. Öte yandan Bahar'ın rahatsızlığıyla ilgili üzücü bir gelişme yaşanıyor ve iliğin uyum sağlamıyor. Bahar yine Şirin'e muhtaç kalmış durumda ama bunu istemiyor. Babasıyla kavga eden Şirin ise valizini alıp gidiyor. Öte yandan diziyi sıkı bir şekilde takip edenler Sarp'ı duyan Bahar'ın ne yapacağını merak ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Babasını gören Doruk olayın şokunu üzerinden atamaz. Doruk ve Alp'in karşılaşmasına şahit olan Arif ise dehşete kapılmıştır. Sarp ve Arif cephesinde işler çığrından çıkarken, Sarp’ın yaşadığını öğrenen Arif ne yapacak? Şirin ve Bahar arasında kalan Hatice ise kendi gerçeğiyle yüzleşecektir.

KADIN SON BÖLÜM İZLE



























