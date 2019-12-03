Kadın 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 75. bölüm fragmanı! Kadın son bölüm fragmanı
Kadın 73. bölümde; Şirin’in planı yüzünden Arif’in hayatı tehlikeye mi girecek? Yoksa bu plan Arif ve Bahar’ın arasındaki buzları mı eritecek? Ekranların en çok ağlatan dizisi Kadın 74. bölüm ile bu hafta sevenleriyle buluşacak. Kadın 75. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Kadın 75. bölüm fragmanı için takipte kalın.
Kadın dizisi konusu
Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır
Kadın 74. bölüm 1. fragmanı
Kadın 74. bölüm 2. fragmanı
Kadın 75. bölüm fragmanı için bizi takipte kalın.
Kadın 75. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?