Kadın 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 75. bölüm fragmanı! Kadın son bölüm fragmanı

Kadın 73. bölümde; Şirin’in planı yüzünden Arif’in hayatı tehlikeye mi girecek? Yoksa bu plan Arif ve Bahar’ın arasındaki buzları mı eritecek? Ekranların en çok ağlatan dizisi Kadın 74. bölüm ile bu hafta sevenleriyle buluşacak. Kadın 75. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Kadın 75. bölüm fragmanı için takipte kalın.

03 Aralık 2019, Salı 19:29 Son Güncelleme:
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Kadın 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 75. bölüm fragmanı! Kadın son bölüm fragmanı

Kadın 74. bölüm özeti

Kadın dizisi konusu

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır

Kadın 74. bölüm 1. fragmanı


Kadın 74. bölüm 2. fragmanı


Kadın 75. bölüm fragmanı için bizi takipte kalın.

Kadın 75. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

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