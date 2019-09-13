Kadın çığlıkları gelen evden dehşet çıktı
İzmir’in Konak ilçesinde domuz bağı yöntemiyle bağlanan ve vücudunda darp izi bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
İzmir’in Konak ilçesinde bir evden kadın çığlıkları geldiği yönünde ihbar alan polis ekipleri söz konusu adrese geldi.
Polis ekipleri pencerenin demir korkuluklarını kırarak içeriye girdi.
VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANDI
Evin içerisinde çıplak halde domuz bağıyla bağlanmış vücudunda darp izi bulunan Dilek B, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili Fatih K. gözaltına alındı.