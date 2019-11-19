Kadın cinayetinde kahreden karar: Katilin cezası düşürüldü

Konya Meram’da yaşayan evli ve 3 çocuk babası muhtar Mustafa Çakan (55) ile 5 yıllık sevgilisi Hacer Göral, eve alınacak mobilyalar yüzünden kavga ettiler. Ağaçlık bir alanda çıkan tartışmada Mustafa Çakan, kadını 5’i öldürücü bölgeden olmak üzere 6 yerinden bıçakladı. 19 Ağustos 2017’de yaşanan cinayetin davası Konya 4’üncü Ağır Ceza’da görüldü. Hakim, ‘Çok Pişmanım’ diyen sanığa önce ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme katil Mustafa Çakan’a tahrik indirimi yapmadı. Ancak duruşmalardaki davranışlarından dolayı ‘iyi hal’ indirimi yaptı ve cezası 25 yıla düşürüldü. Mustafa Çakan’ın avukatı bu cezayı da çok bularak, karara itiraz edip İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. İtirazı görüşen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise davayı sonuca şöyle bağladı: Cinayette haksız tahrik var.

Cezanın 15 yıla düşürülmesine karar verildi.

4 aylık eşini kazakla boğdu

Osmaniye Düziçi’nde çaycılık yapan Ali Osman Sarı (26), tartıştığı eşi Serpil Sarı’yı kazakla boğarak öldürdü. Çiftin 4 ay önce evlendiği öğrenildi. Katil koca, eşini öldürdükten sonra kayınvalidesini aramış, ancak olaya dair hiçbir şey söylememiş.

Cezası onaylandı ama kendisi çoktan kaçtı

Eğlence ve tematik TV kanallarının sahibi fatih Oflaz’ın öz kızına 7 yıl boyunca istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Çocuğun ifadeleri kan dondurmuştu. Yargılama 2 yıl sürmüştü. Geçen temmuzda İstanbul 17. Ağır Ceza, Oflaz’a 22 yıl 6 ay hapis vermiş, ancak cezayı 18 yıl 9 aya indirmişti. Hüküm verilmesine rağmen sapık baba için tutuklama yapılmamıştı. Önemli bir gelişme yaşandı. İstinaf Mahkemesi cezayı onadı. Ancak Oflaz, karar çıktığında İspanya’ya kaçtığı için tutuklanamadı.

2017’de 409 kadın öldürülürken, 2018’de 440 kadın cinayete kurban gitti.Sadece geçen ekim ayında 36 tarafından erkekler kadın, öldürüldü. Birleşmiş Milletler 1999’da 25 Kasım gününü ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ olarak ilan etti.

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