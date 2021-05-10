Kadın düşmanı sözleri ilişkiyi bitirdi

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı geçen yılın Survivor yarışmacıları arasındaydı. Şampiyon olamamış ama aşkta kazanmışlardı. Çiftin ciddi giden ilişkisi Barış Murat Yağcı’nın hayat hikayesini anlattığı kitabı ‘Her Şeye Rağmen’ yüzünden tepetaklak oldu. Eski ilişkilerini detaylarıyla yazdığı kitapta “Gençken benden yaşça büyük bir kadını tavlamaya çalıştığım çok olmuştur. O tatmin duygusu çok hoşuma gidiyordu. Bir kişiye ulaşmak, onunla bir frekans yakalamak, sonra birlikte eve gelip sırtımı dönüp uyumak...” sözleri okuyanları şoka soktu.

YÜZLERCE KİŞİYE YAPMIŞ

Bunu yüzlerce kişiye yaptığını söyleyen Barış Murat Yağcı şöyle devam ediyordu: “Karşımdaki kadın benim için aklından ‘Yüzü gözü düzgün, fiziği yerinde, dövmeleri ve tanınırlığı var, bu akşam onunla birlikte olacağım ve çok iyi geçecek’ diye geçiriyor. Fakat ben planlarını bozup ona istediğini vermeyince sanki ona bir ders vermiş oluyordum.” Yağcı bu sözler üzerine kendini beğenmişlik, ukalalık ve kadın düşmanlığıyla suçlandı.

‘CIMBIZLA SEÇİLMİŞ’

Kitabın içeriği sosyal medyada adeta bir patlama yaratınca Nisa Bölükbaşı aldığı ayrılık kararını şöyle duyurdu: “Barış ile olan ilişkimizi saygı sevgi çerçevesinde noktalandırdık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum.” Olay büyüyünce Barış Murat Yağcı, paylaşılan sayfaların cımbızla seçildiğini ve söz konusu olayları gençlik hatası olarak anlattığını söyledi. Yaptığı açıklamada “Hatalarımla, doğrularımla dürüst ve maskesiz olmayı seçtim. Bu kitap yanlışlar yapa yapa bulduğum yoluma okuyanları ortak etme amacındaydı” dedi.