Akkök Holding, kadınlara ilişkin yeni bir projeye başladı. Holdingin enerji grubu şirketlerinin ortaklaşa yürütecekleri üç proje, “Kadın Enerjisi” çatı isminde bir araya getirildi. Çeşitli eğitimler, sohbetler ve atölye çalışmaları, mentorluk, staj ve burs olanakları içeren Kadın Enerjisi projesi; enerji sektöründeki kadın istihdamını artırmayı ve kadın çalışanlara kariyer yolculuklarında destek olmayı amaçlıyor. Projenin hedef kitlesi; ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile birlikte, enerji sektöründe çalışan kadınlar.

“Kadın Enerjisi’ni Türkiye’ye yaymayı hedefliyoruz” diyen Akkök Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Özlem Ataünal, projenin ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile iş yaşamındaki kadın çalışanlara yönelik planlandığını belirtti. Ataünal, ‘Kadın Enerjisi’ ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve beraberinde fırsat eşitliği çalışmalarımıza somut adımlar ekleyebileceğimiz için çok heyecanlıyım” dedi.

Enerji grubu çalışanlarının ortaokul ve lise çağındaki kız çocukları, farklı üniversitelerde eğitim gören öğrenciler ve enerji grubu şirketlerinde görev yapan tüm kadın çalışanlar eş zamanlı yürütülecek projelerden faydalanabilecek. 2022 sonuna kadar en az 550 kişiye doğrudan fayda sağlayacak şekilde kurgulanan Kadın Enerjisi projesinin, 2023 itibarıyla Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ENERJİ GRUP ŞİRKETLERİ NELER YAPACAK?

Akenerji’nin '’Kadın Enerjisi-Kampüste” projesi, enerji sektöründe kadın istihdamıyla beraber kadın lider sayısını da artırmayı ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

SEDAŞ’ın yürüteceği “Kadın Enerjisi - Next” projesi, holding enerji grubu çalışanlarının kız çocuklarının lise ve üniversite eğitimlerinde elektrik bölümlerini seçmelerini teşvik ediyor.

Sepaş Enerji tarafından kurulan “Kadın Enerjisi - Bi’şey Olmalı” sosyal etki platformu ise holdingin enerji grubunda çalışan kadınların kişisel gelişim ve öğrenme fırsatlarına odaklanacak.