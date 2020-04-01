Kadın futbolunda corona virüsten vefat
TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübünün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
01 Nisan 2020, Çarşamba 22:34 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü Oyuncu İzleme ve Sportif Direktörü Kumsal Yıldız'ın corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kumsal Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Ağaköyspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AA