Kadın futbolunun yükselişini gösteren 10 gelişme

1- Yatırımlar

Önümüzdeki 4 yıl içerisinde FIFA ve UEFA'nın işbirliğiyle kadın futboluna 500 milyon dolarlık yatırım yapacak.

2- Geliştirme

Kadınlar Dünya Kupası'nda statü değişikliği yapıldı. Artık 24 değil, tıpkı erkek futbolundaki Dünya Kupası'ndaki gibi 32 takım bulunacak. Şampiyon olan takımın gelirlerinde de artışa gidildi ve 30 milyon dolar olan şampiyonluk ücreti 60 milyon dolara yükseltildi.

3- Bilinirlik

FIFA yeni bir turnuva düzenliyor: Kadınlar Kulüp Dünya Kupası. Dünyanın en iyi 16 kadın futbol takımının mücadele edeceği turnuva, bu branşa olan aşinalığı arttıracak. Futbolseverler, kadın futboluna sadece Dünya Kupası'ndan Dünya Kupası'na değil, başka turnuvalar aracılığıyla da şahit olacak.

ABD kaptanı Meghan Rapinoe





4- 'Marigol' olayı

Kadın futbolunun şimdilerde yükselmeye başlaması bir anda olmadı. Adım adım gelen bu yükselişin ilk aşamalarından biri Marigol lakaplı kadın futbolcu Maribel Dominguez'in bir erkek futbol takımına transfer olmasıydı. 2004 yılında Meksika'nın erkek futbol takımlarından Atletico Celaya'ya transfer olan Marigol'ün bu transferi, FIFA'dan gerekli izin çıkmaması nedeniyle iptal edilmişti.

5- Eşitlik

Norveç'in erkek ve kadın milli futbol takımlarındaki oyuncular federasyondan eşit ücret kazanıyor. Milli maçlarda verilen ücretler ve primler her iki takım için de tamamen eşit olarak belirleniyor.

6- Mutlak eşitlik

Kanada'da düzenlenen 2015 Kadınlar Dünya Kupası için FIFA ve Kanada Futbol Federasyonu, zemini sentetik çimden oluşan stadyumlar belirlemişti. Turnuvadaki tüm takımlardan bir araya gelen 40'ı aşkın futbolcu, Ballon d'Or sahibi Alex Morgan önderliğinde FIFA'ya ve Kanada Futbol Federasyonu'na dava açarak eşit şartlar talep etti. Bu olaya en büyük destek ise Kobe Bryant'tan gelmişti.

Altınordu, Avustralya Kadın Milli Takımı ile karşılaştı

7- Sorumluluk

ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nın ünlü kalecisi Hope Solo, futbolu bıraktıktan sonra futbol federasyonu başkanlığına aday olacağını ve bu hedef için şimdiden hazırlıklara başladığını açıkladı.

8- Farkındalık

2016 yılında Çekya'nın Sparta Prag takımında oynayan Tomas Koubek ve Lukas Vacha adlı iki futbolcu, maçın kadın hakemine yönelik cinsiyetçi yorumlarda bulundu. Kulüp yönetimi her iki oyuncuya da kadın futbol takımıyla idmana çıkma yaptırımı uyguladı. Yapılan açıklamada "Oyuncular kadın takımı ile antrenman yapacak ve böylece kadınların mutfak dışında kendilerini nasıl ifade ettiklerini bizzat gözlemleyecek" dendi.

9- 'Mavi Kız' olayı

İranlı kadın futbolsever Seher Hüdayari, geçtiğimiz Mart ayında erkek kılığına girerek desteklediği takımın maçını izlemek için stadyuma girmişti. Yakalanan ve gözaltına alınan Seher, mahkemeye çıkarılıp 6 ay cezaya çarptırıldığını öğrenince kendini mahkeme önünde ateşe vermiş ve hayatını kaybetmişti. FIFA Başkanı Gianni Infantino, İranlı yetkilileri kadınların stadyumlara girişine dair uygulanan yasağı kaldırmaya davet etmişti. Ayrıca dünyanın birçok yerinden, birçok ünlü sporcu benzer çağrılarda bulunmuştu ve nihayet sonuç alındı. Artık İran'da kadınlar da stadyumlarda futbol izleyebilecek.

10- Başarı

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or, ilk defa 2018 yılında kadın futbolculara da verilmeye başlandı. Ödülü kazanan Norveçli Ada Hegerberg, tarihte Ballon d'Or'u alan ilk kadın futbolcu oldu.

Ballon d'Or ve FIFA'nın yolları ayrıldıktan sonra verilmeye başlanan ve Ballon d'Or'a eşdeğer olan 'FIFA The Best'i ilk defa alan kadın futbolcu ise 2016 yılında ABD'li Carli Lloyd olmuştu.

Tarihteki ilk Ballon d'Or ödüllü kadın futbolcu Ada Hegerberg

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Turcel Orman