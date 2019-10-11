Kadın girişimci daha iddialı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Türk Tuborg’un katkılarıyla yapılan ‘Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi Çalışması’ sonuçlarına göre, Türkiye’de kadın girişimcilerin sayısı erkek girişimcilerin yarısından az olsa da kadınlar daha iddialı. Ayrıca kadın girişimciler finansal sıkıntılara rağmen geleceğe umutla bakıyor.

Yarısı 40 yaşın altında

Kadın girişimcilerin profilini anlama, iş kurma sürecindeki deneyimlerini, motivasyonlarını ve yaşadıkları zorlukları değerlendirmek üzere yapılan araştırma için Türkiye’de ağırlıklı olarak KAGİDER üyesi olan 438 kadın girişimci ile görüşüldü.

Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin yüzde 67’si evli, yarısı (yüzde 51) 40 yaş altında. Kadın girişimciler ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden çıkıyor.

% 34

Kadınların istihdama katılma oranı.

9 MiLYON

31 milyonluk işgücüne karşılık iş hayatında olan kadın sayısı.

% 8.8

Türkiye’de kadın girişimci oranı.

15

Türkiye’nin global girişimcilikte sıralaması.



