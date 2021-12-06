Kadın girişimcilere karşılıksız destek

Pandemi ile birlikte kendi işini kurmak isteyenlerin sayısında artış var. Birçok kurum da belli ölçülerde destekte bulunuyor. Destek konusunda özellikle işgücüne katılımı artırmak için kadınlara pozitif ayrımcılık yapılıyor. Kendi işinin patronu olmak isteyenlerin elinden tutan kurumlardan birisi olan ‘Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), kurulan işin niteliğine göre girişimci adaylarına 375 bin liraya varan geri ödemesiz destekte bulunuyor.

BU DETAYA DİKKAT!

Burada önemli olan ayrıntı, destekten yararlanmak isteyen kişinin, daha önce bir işletmesinin veya bir işletmeye ortaklığının olup olmaması. KOSGEB mevzuatına göre, yeni bir işletme kuran kişinin, kuruluş tarihinden üç yıl öncesine kadar gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması gerekiyor. Ayrıca tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması şartı da aranıyor.

ONLINE EĞİTİM

Eğer kendi işinizi kurmaya karar verdiyseniz yapmanız gereken ilk şey, kosgeb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi girişimcilik eğitimlerine katılmak. Tamamı internet üzerinden verilen eğitimler iki bölümden oluşuyor. İşletmenin faaliyet alanına göre girişimci adaylarından geleneksel girişimcilik eğitimini veya ileri girişimcilik eğitimini tamamlaması isteniyor. İleri girişimcilik eğitimine başlamak için geleneksel girişimcilik eğitimini bitirmek gerekiyor. Yani programa ilk eğitimle dahil oluyorsunuz.

YAPILAN ÖDEMELER NELER?

En az 5 bin lira ‘kuruluş desteği’ yapılıyor. Çalıştırdığınız personele yönelik toplam prim gün sayısı üzerinden 10 bin-25 bin lira arasında ‘performans desteği’ adı altında bir para veriliyor.

İşletmeniz Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında destekleniyorsa makine-teçhizat ve yazılım desteğinden yararlanamıyorsunuz. İleri Girişimci Destek Programı kapsamında ise makine, teçhizat, yazılım, mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu desteklerinden faydalanabiliyorsunuz.

İşletmeniz düşük ve orta-düşük teknoloji düzeyinde ise 100 bin lira, orta-yüksek ise 200 bin lira, yüksek teknoloji düzeyinde ise destek üst limiti 300 bin liraya ulaşıyor. Kriterlere bağlı olarak hem geleneksel hem de ileri girişimci destek programlarında 5 bin liralık ‘sertifika desteği’ de bulunuyor.

HANGİ İŞLER İÇİN VERİLİYOR?

İmalat (unlu mamul, kahve, çay, içecek, dokuma, giyim eşyası imalatı gibi). İnşaat (sıva işleri, yıkım, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, çatı işleri).

Toptan ve perakende ticaret (motorlu taşıtlar, ev eşyası, hırdavat, gıda, içecek, pazar yerinde satış). Ulaştırma ve depolama (nakliye, kurye, ev ve işyerlerinde taşımacılık).

Bilgi ve iletişim (yazılım, web tasarımı, kitap yayımı). Sigorta (acente ve aracılık faaliyetleri). Mesleki teknik faaliyetler (danışmanlık, fotoğrafçılık, tercüme, reklamcılık). Destek faaliyetleri (iş bulma acentesi, seyahat acentesi, temizlik, fuar organizasyonu, güvenlik, taşıt kiralama).

Konaklama ve yiyecek hizmetleri (lokanta, seyyar yemek vb). Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı.

Telefon onarımı. Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı. Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı. Saatlerin ve mücevherlerin onarımı.

Kuru temizleme. Kuaförlük ve güzellik salonlarının faaliyetleri. Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler.

Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri. Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ile ilgili cihazların imalatı. Hava taşıtı parçalarının imalatı. Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler.

KATILIM BELGESİ

KOSGEB e-Akademi Sistemi üzerinden alınan eğitimin ardından ‘girişimcilik eğitimi katılım belgenizi’ alıyorsunuz. E-Devlet üzerinden katılım belgeniz oluştuktan en az 1 gün sonra işletmenizi kurup KOSGEB veri tabanına kaydolmanız gerekiyor. Kayıt işlemi bitince destek programına tamamen online olarak başvuru yapabiliyorsunuz.

İŞ MODELİNİZİ İYİ HAZIRLAYIN

KOSGEB, yapacağınız iş ile ilgili sizden bir iş modeli hazırlamanızı bekliyor. Fikrinizi yansıtan iş modelinde; kurduğunuz işletmenin ihtiyaç dahilinde olup olmadığı, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayıp sağlamadığı ve nasıl bir ticari kazanım öngördüğü önem taşıyor. Bu nedenle kuracağınız iş ile ilgili iyi araştırma yaparak maliyet hesaplamasını, piyasa analizini, müşteri potansiyelini, risk ve kârlılığını iyi değerlendirin.