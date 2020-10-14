Türkiye Kadın hakları savunucuları Kadir Şeker'in cezasını protesto etti

Kadın hakları savunucuları Kadir Şeker'in cezasını protesto etti

Türkiye

Kadın hakları savunucuları Kadir Şeker'in cezasını protesto etti

Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının açıklanmasından ardından kadın hakları savunucuları tarafından sosyal medyada tepki mesajları atıldı. Öte yandan Şeker'in destekçisi kadın hakları dernekleri, adliye önünde slogan atarak kararı protesto etti.

14 Ekim 2020, Çarşamba 17:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Konya'da Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karardan önce son sözü sorulan Kadir Şeker "Üzgünüm" dedi.



Kadir Şeker'in serbest bırakılması için Twitter'da #kadiriçinadalet etiketiyle kampanya da yürütülüyordu.

Davayı izleyen kadın hakları savunucuları da kararın ardından yaptıkları açıklamada, "Kadir'i asla yalnız bırakmayacağız. Yine eril adalet sağlandı, gerçek adalet sağlanmadı" ifadelerini kullandı.

Şeker'in destekçisi kadın hakları dernekleri adliye önünde slogan atarak kararı protesto etti.

Adliye önünden görüntüler:




Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kıbrıslı Türk kimliği
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Frig medeniyetiyle dünyaya açılıyor
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 gündür aranan Hatice Tusu, sevgilisi tarafından öldürülüp plaja gömülmüş