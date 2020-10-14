Konya'da Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karardan önce son sözü sorulan Kadir Şeker "Üzgünüm" dedi.









Kadir Şeker'in serbest bırakılması için Twitter'da #kadiriçinadalet etiketiyle kampanya da yürütülüyordu.

Davayı izleyen kadın hakları savunucuları da kararın ardından yaptıkları açıklamada, "Kadir'i asla yalnız bırakmayacağız. Yine eril adalet sağlandı, gerçek adalet sağlanmadı" ifadelerini kullandı.

Şeker'in destekçisi kadın hakları dernekleri adliye önünde slogan atarak kararı protesto etti.

Adliye önünden görüntüler:











