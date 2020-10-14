Kadın hakları savunucuları Kadir Şeker'in cezasını protesto etti
Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının açıklanmasından ardından kadın hakları savunucuları tarafından sosyal medyada tepki mesajları atıldı. Öte yandan Şeker'in destekçisi kadın hakları dernekleri, adliye önünde slogan atarak kararı protesto etti.
14 Ekim 2020, Çarşamba 17:11 Son Güncelleme:
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Konya'da Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karardan önce son sözü sorulan Kadir Şeker "Üzgünüm" dedi.
https://twitter.com/destplatformu/status/1316298318822211584?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1316298318822211584%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fturkce%2Fhaberler-turkiye-54540093
Kadir Şeker'in serbest bırakılması için Twitter'da #kadiriçinadalet etiketiyle kampanya da yürütülüyordu.
Davayı izleyen kadın hakları savunucuları da kararın ardından yaptıkları açıklamada, "Kadir'i asla yalnız bırakmayacağız. Yine eril adalet sağlandı, gerçek adalet sağlanmadı" ifadelerini kullandı.
Şeker'in destekçisi kadın hakları dernekleri adliye önünde slogan atarak kararı protesto etti.
Adliye önünden görüntüler:
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