Kadın haklarını savunan aktivist Kohistani öldürüldü

Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada Kohistani’nin, Kapisa’nın Kohistan ilçesinin Deh Nev bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi. Şuriş, saldırıda Kohistani’nin yaşamını yitirdiğini ve kardeşinin yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA