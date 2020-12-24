Dünya Kadın haklarını savunan aktivist Kohistani öldürüldü

Kadın haklarını savunan aktivist Kohistani öldürüldü

Dünya

Kadın haklarını savunan aktivist Kohistani öldürüldü

Afganistan’ın Kapisa vilayetinde kadın hakları aktivisti Ferişte Kohistani, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

24 Aralık 2020, Perşembe 18:29 Son Güncelleme:
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Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada Kohistani’nin, Kapisa’nın Kohistan ilçesinin Deh Nev bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi. Şuriş, saldırıda Kohistani’nin yaşamını yitirdiğini ve kardeşinin yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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AA

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