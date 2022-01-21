Türkiye Kadın hırsız şoke etti! Metal varili halter gibi kaldırdı

Kadın hırsız şoke etti! Metal varili halter gibi kaldırdı

Türkiye

Kadın hırsız şoke etti! Metal varili halter gibi kaldırdı

İstanbul'da bir kadının, oto tamircisi önündeki metal varili, tek hamlede kaldırıp, kamyonete fırlatarak, çaldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, kadının plastik çöp kovasını yere boşalttıktan sonra kamyonete atarak çaldığı da görülüyor.

21 Ocak 2022, Cuma 10:10 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, oto tamircisinin önüne bir kamyonet yanaşıyor.


Kamyonetten hızla inen kadın kenarda duran, yaklaşık 35 kilo ağırlığındaki metal varili bir halterci gibi havaya kaldırıp, kamyonete fırlatıyor. 

Kadın aynı yerdeki plastik çöp kovasını yere boşalttıktan sonra kamyonete atıyor. Kadının binmesiyle kamyonet uzaklaşıyor. İş yeri sahibinin olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"BENİ DE FIRLATIRDI"

İş yeri çalışanı Yavuz Bora, "Ben burada kalıyorum. Bugüne kadar böyle bir şeye rastlamamıştım. Bu varili kaldırmak büyük bir güç ister ama bu kadın varili bir seferde kaldırıp arabasının içine attı. Ben de buradaydım. Neyse ki ben de çıkmadım karşısına. Çıksaydım farklı şeyler olurdu. Eminim beni de fırlatırdı. Fırlatmasaydı bile yerden yere vururdu. Varilin ağırlığı da 35 kilodan fazladır" dedi.

Ahmet YEŞİLMEN - Erol DEĞİRMENCİ/DHA

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