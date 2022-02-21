Kadın işçi alana ayda 4910 lira hibe

Kadın işverenlere, ilave kadın işçi aldıklarında işçinin maliyetinin yüzde 65’ini geçmemek üzere 320 Euro’ya (4 bin 910 lira) kadar hibe verilecek. Tutar; bu yıl asgari ücretle çalışan için işverene en az 3 bin 984 lira olarak ödenecek, asgari ücretin üzerindeki maaşlara göre en fazla 4 bin 910 liraya kadar yükselebilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN

20 ayı mali destek ödemeleri olmak üzere, 32 ay süreyle uygulanacak projeye başvurular, işveren tarafından e-Devlet üzerinden yapılacak. Daha sonra istenen kriterleri sağlayan işverenler kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek. 2024 Ocak ayında tamamlanması öngörülen projeye; 5 Mart 2012’den sonra kurulan kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden, en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler başvurabilecek.

7 İLDE 8 BİN KİŞİ

Proje; belirlenen kriterlere göre 7 ildeki kadın işçi ve işveren için uygulanacak. İstanbul’da 1000, Ankara’da 900, Aydın’da 400, Denizli’de 400, Samsun’da 500, Şanlıurfa’da 400 ve Kahramanmaraş’da 400 olmak üzere toplamda 4 bin kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağlayacak. Hibenin yanı sıra yurtdışı ve yurtiçi fuarlara katılım, kadın istihdamının artırılmasına yönelik Akademik Danışma Kurulu toplantıları gibi çalışmalar da yürütülecek.