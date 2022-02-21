Ekonomi Kadın işçi alana ayda 4910 lira hibe

Kadın işçi alana ayda 4910 lira hibe

Ekonomi

Kadın işçi alana ayda 4910 lira hibe

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Avrupa Birliği’nin (AB) katkısıyla hayata geçirdiği ‘Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi/ Women-Up’ için başvurular bugün başlıyor.

21 Şubat 2022, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Kadın işverenlere, ilave kadın işçi aldıklarında işçinin maliyetinin yüzde 65’ini geçmemek üzere 320 Euro’ya (4 bin 910 lira) kadar hibe verilecek. Tutar; bu yıl asgari ücretle çalışan için işverene en az 3 bin 984 lira olarak ödenecek, asgari ücretin üzerindeki maaşlara göre en fazla 4 bin 910 liraya kadar yükselebilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN

20 ayı mali destek ödemeleri olmak üzere, 32 ay süreyle uygulanacak projeye başvurular, işveren tarafından e-Devlet üzerinden yapılacak. Daha sonra istenen kriterleri sağlayan işverenler kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek. 2024 Ocak ayında tamamlanması öngörülen projeye; 5 Mart 2012’den sonra kurulan kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden, en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler başvurabilecek.

7 İLDE 8 BİN KİŞİ

Proje; belirlenen kriterlere göre 7 ildeki kadın işçi ve işveren için uygulanacak. İstanbul’da 1000, Ankara’da 900, Aydın’da 400, Denizli’de 400, Samsun’da 500, Şanlıurfa’da 400 ve Kahramanmaraş’da 400 olmak üzere toplamda 4 bin kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağlayacak. Hibenin yanı sıra yurtdışı ve yurtiçi fuarlara katılım, kadın istihdamının artırılmasına yönelik Akademik Danışma Kurulu toplantıları gibi çalışmalar da yürütülecek.

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