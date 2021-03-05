Kadın istihdamıyla milli gelirde yüzde 20 artış

Vodafone Türkiye CEO’su (Üst Yöneticisi) Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarıyla ilgili bilgi verdi. Engin Aksoy, “Güçlü toplum, güçlü kadınla mümkün. Toplumsal cinsiyet eşitliği için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu yönde aksiyon almayı sürdüreceğiz. Bu konuda öncü olmayı ve elimizi taşın altına koymayı taahhüt ediyoruz” dedi.

250 MİLYAR DOLAR EK

Toplumsal dönüşüme katkı sağlamak istediklerini söyleyen Aksoy, “Bu dönüşümde kadınların rolü önemli. PwC Çalışma Hayatında Kadınlar Endeksi’ne göre, OECD ülkelerinde kadınların iş hayatına katılması, OECD GSYH’sini 6 trilyon dolar artırabilir. McKinsey araştırmasına göre de Türkiye’de kadınlar 2025’e kadar erkeklerin işgücüne katılma oranını yakalarsa ülke olarak 250 milyar dolar bir ek hasıla yaratma potansiyelimiz var. Bu da milli gelirin yüzde 20 artması demek” diye konuştu.

SEKTÖRDE ORAN YÜZDE 30

Vodafone Grubu olarak 2030’a kadar tüm liderlik pozisyonlarında yüzde 40 kadın oranını hedeflediklerini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

“İşe alımlarda aynı pozisyon için aday olan, eşit yetkinlik ve nitelikteki aday havuzunda yüzde 50-50 kadın-erkek eşitliği gözetiyoruz. Üst ve orta yönetimden ayrılan yöneticilerin yerine kadın yöneticilerin yerleştirilmesini hedefliyoruz. Telekom sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 30 iken, Vodafone’da yüzde 43. Vodafone Türkiye’de yöneticilerin yüzde 31’i kadın.”

‘BEN VARIM’ HAREKETİ

Şirket olarak hayata geçirdikleri ‘Ben Varım’ hareketi ve Vodafone’un Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na sponsorluğuyla ilgili bilgi veren Meltem Bakiler Şahin de “Ben Varım hareketiyle erkek egemenliğinde olduğu düşünülen alanlarda kadınların da var olduğunu göstermeyi hedefliyoruz. Bu harekete ilk olarak futbolda ‘Ben Varım’ diyen kadın sporcuları destekleyerek başladık. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna yürekten inanıyoruz” dedi.

3 BİN 500 YENİ ÇALIŞAN

Teknoloji ve satış alanlarında kadın istihdamını artırmak amacıyla her yıl kadın odaklı stajyer programlarıyla gençlere mezuniyet öncesi deneyim fırsatı sunduklarını belirten Aksoy, “Müşteri Hizmetleri birimi bünyesinde evden çalışma esasına dayalı yeni nesil çalışma sistemini geliştirdik ve bu çerçevede son 6 ayda işe aldığımız 250 kişinin yüzde 65’i ev kadını. Ayrıca önümüzdeki 3 yılda ağırlıklı olarak kadınları hedeflediğimiz 3 bin 500 ek istihdam yaratmayı hedefliyoruz” dedi.



