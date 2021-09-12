İBB 50’si kadın olmak üzere, toplam 250 itfaiyeci alımı için e-devlet üzerinden ilan verdi. İlana, toplam 29 bin 238 kişi başvurdu. Aranan şartları sağlayan 6 bin 688 kişiden, 1007’si, yazılı sınava davet edildi. Yazılı bölümünü geçip, spor parkurunda yarışmaya hak kazanan adaylar arasından seçilen 37 kadın ise İstanbul İtfaiyesi’nin ilk kadın erleri olmaya hak kazandı. Beş aylık eğitime giren kadınlar 13 Eylül’de yapılacak törenle görev yerlerine dağıtılacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Çocukluk hayali itfaiyecilik olan kadınlar

Kadınlara neden bu mesleği seçtiklerini sorduğumda hepsinin ortak yanıtı, “İnsanlara yardım etmek istiyoruz” oldu. Özellikle son dönemdeki yangınlar, seller de bu isteklerini iyice artırmış. Hatta bazılarının çocukluk hayaliymiş! Sınavları geçmek için hayli mücadele etmişler. “Epey güce dayalıydı ama başardık” diyorlar. Hortum da taşımışlar, merdivenlere de tırmanmışlar, koca parkurları da koşmuşlar… Bazılarının ailesinde de itfaiye erleri var. Kiminin eşi, kiminin abisi kiminin de kardeşi…

‘Kadın her şeye yakışır!’

En çok “Kadın başınla nasıl itfaiyecilik yapacaksın?” sorusuyla karşılaşmışlar. İşte buna itiraz ediyorlar! “Kadın her şeye yakışır” diyorlar. Yaş ortalaması 23 ile 26 olan kadınların bazıları evli bazıları nişanlı hatta bebeği olanlar var. Çocuk da bakıyorlar yangın da söndürüyorlar. Hepsi nasıl bir sorumluluk altına girdiklerinin farklında. Mesai saatleri ise pek de kolay değil. 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışacaklar ama “Ne olmuş yani, sağlık çalışanları 72 saate kadar çalışıyor” diyorlar.

Silahı hortum, mermisi su olan ateş savaşçıları

“Böylesine önemli bir iş kolu neden meslek olarak tanınmıyor?” diye soruyorum. İstanbul İtfaiyesi Eğitim Birimi Müdür Yardımcısı Hakan Karabulut yanıtlıyor;

“İtfaiyecilik, İstanbul İtfaiyesi’nde ‘genel idari hizmetler’ olarak geçiyor. Meslek olarak tanınmıyor çünkü bunun altı yapısı oluşturulmamış. Biz bir yangın çıktığında insanların kapısını kırıp içeri girebiliyoruz. Bunu ancak bir polis yapabiliyor. Bunun özel idari hizmet olması lazım. Yeri geliyor bir polisten daha fazla yetkiye sahip oluyoruz ama hakka gelince öyle olmuyor. Bazı yerlerde doğru düzgün istasyon yok. İtfaiye aracı bir köy kahvehanesinde bekliyor. İtfaiye şehirlerin çilingiridir. Dilerim artık meslek olarak tanınır çünkü itfaiyecilik; bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen, en riskli ve en stresli işlerden birisi. İtfaiyeciler de silahı hortum, mermisi su olan ateş savaşçılarıdır.”