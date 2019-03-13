Kadın kanserleri artış gösteriyor

Kayıtlı verilere göre her yıl dünyada 17 milyon kişi kansere yakalanıyor ve 8 milyona yakın kişi bu hastalık nedeni ile hayatını kaybediyor. 2017 verilerine göre ise, ülkemizde her yıl 160 bin kişinin kansere yakalandığı bildiriliyor.

Kanserlerin cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında erkeklerde, kadınlara göre % 20 daha fazla vaka tespit ediliyor. Kadınlarda kanser hastalığı oranı erkeklere oranla düşük olmasına rağmen, tamamen kadınlara özgü olan kanser türlerinden yumurtalık kanseri geç teşhis edilmesi ile diğerlerinden ayrışıyor.

BELİRTİLERİ BEKLEMEYİN, RUTİN KONTROLÜ İHMAL ETMEYİN

Her kanser türünde büyük önem taşıyan erken teşhisin, yumurtalık kanseri söz konusu olduğunda çok daha önemli. Yumurtalık kanserinin en belirgin belirtileri arasında karın ve kasık ağrısı, karında şişkinlik, kabızlık, vajinal kanama, sık idrara çıkma görülmektedir.

Fakat ne yazık ki bu belirtiler ileri evrelerde hastayı rahatsız edebilir. Erken teşhis için şart olan rutin doktor kontrolleri, sinsice ilerleyen yumurtalık kanserinde daha büyük önem taşımaktadır. Sağlığını önemseyen tüm kadınların, evli ya da bekar olması fark etmeksizin, 6 ayda bir jinekoloji muayenesi yaptırması gerekmektedir.

DOĞUM KONTROL HAPI KULLANANLAR AVANTAJLI GRUPTA

Yumurtalık kanseri görülen hastaların %10-15 oranında genetik yatkınlık tespit edilebilir. Kadınların %1-2’sinde yumurtalık kanseri riski görülmektedir ve aile hikayesi son derece önemlidir. Sağlıklı diyet ve düzenli egzersiz yapan, güneş yolu ile D vitamini alan kadınlarda risk oranının azaldığı bilinmektedir.

Çok ve/veya erken doğum yapan ve uzun süre emziren kadınlar da düşük risk grubunda yer almaktadır. Ayrıca 20-30 yaş arasında doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda yumurtalık kanseri riski %50 oranında azalmaktadır.

Gelişen görüntüleme ve tetkik yöntemlerinin yanı sıra genetik testlerin de yumurtalık kanseri teşhisinde kullanılabilinir. Genetik testler, yumurtalık kanseri riskleri hakkında bilgi verebilmesi açısından önemlidir. Öte yandan risk grubundaki kadınların tüplerinin alınmasının % 50, rahmin alınması ise 1/3 oranında riski azalttığı öngörülmektedir. Aile hikayesi ve diğer etkenler eşliğinde bu cerrahi müdahaleler de değerlendirilebilir.

KENDİNİZİ ÖNEMSEYİN

Kadınlar anne, evlat, çalışan, ev hanımı gibi pek çok şapkanın verdiği yükümlülükler nedeni ile sağlıklarını geri plana itebiliyorlar. Oysa dünyanın yükünü taşıyan kadınların sağlığı ve sağlık konusundaki bilinci toplumun sağlığını etkiler.

Kadın kanserleri arasında en sık görülen 6. kanser türü olan yumurtalık kanserinin geç teşhis edilebilmesi nedeni ile jinekolojik kanser türleri arasında en yüksek ölüm oranına sahip.