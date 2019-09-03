Kadın katilinden bebek yapacak

İngiltere’de 13 kadını öldüren Peter Sutcliffe (73) 1981’de müebbet hapse mahkum edilmişti.

03 Eylül 2019, Salı 08:15
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Kadın katilinden bebek yapacak

Ülkede 10 mahkuma tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmaları için izin çıkmıştı. Bunu örnek alan Sutcliffe, tüp bebek yöntemi ile çocuk yapmak için mahkemeye başvurdu. Bu talep yetkilileri şok etti.

Çünkü bebek sahibi olmak istediği kişi ABD’de yaşayan, kendisinden 46 yaş küçük Krystal Smith (27) isimli bir kadındı. Smith ile seri katilin 1 yıldır mektup arkadaşı oldukları ve hiç tanışmadıkları ortaya çıktı.

Katilin kurbanlarının aileleri, bu talebe tepki gösterdi. POSTA-DÜNYA

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