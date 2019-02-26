  • Haberler
  • Dünya
  • Kadın polis, durdurduğu sürücünün eşi ile saç baş birbirine girdi

Kadın polis, durdurduğu sürücünün eşi ile saç baş birbirine girdi

Çin’de motosikletli bir çift, trafik polisiyle tartışınca, motosikletin arkasında oturan kadın ve kadın polis memuru ile saç saça baş başa birbirine girdi.

26 Şubat 2019, Salı 10:28 Son Güncelleme:
A A
Kadın polis, durdurduğu sürücünün eşi ile saç baş birbirine girdi

Olayın görgü tanıklarından birinin kayda aldığı olayda, kadın memurun motosikletli çiftle konuştuğu ve bu sırada motosikletin arkasında oturan kadınla sorun yaşadığı görülüyor.

Kadın polis memuru, motosiklette oturan kadının kendisine dokunmasından sonra kadına tokat atıyor ve kavga başlıyor.

Bir süre birbirine vuran iki kadın daha sonra yerde de boğuşmaya devam ediyor.

Bu sırada kadının eşi ve diğer polis memurları kavgayı ayırmaya çalışıyor. Kavga etmeyi bırakan kadınlar bir süre de sözlü tartışıyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.