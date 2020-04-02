Kadın sağlık çalışanlarına anlam destek

Topluma sorumlu ve duyarlı marka kimliğini Covid-19 salgınının ilk gününden bugüne koruyan marka, kadın sağlık çalışanlarının bu süreçteki kişisel tekstil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hareket geçti. Bugüne dek 14 kamu hastanesinin tüm kadın sağlık çalışanlarına 50 bin adet çamaşır, çorap ve pijama desteği veren marka, desteklerine hız kesmeden devam ediyor.

‘Sizler hiçbir zaman yalnız değilsiniz! Hep birlikteyiz!’

Kadın sağlık çalışanlarına ‘Sizler hiçbir zaman yalnız değilsiniz! Hep birlikteyiz!’ diyerek seslenen Penti, gerek sosyal medya hesaplarına gelen mesajlardan, gerekse direkt ulaşılıp ihtiyaçları sorulan kamu hastanelerine destek paketlerini iletti. Evlerine gidemeyen, kişisel hijyen ihtiyaçlarını giderme ihtiyacı olan kadın sağlık çalışanlarının yanında olan Penti, bu süreçte gece gündüz demeden büyük bir özveri gösteren başta kadın sağlık çalışanları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına desteğini sürdürecek.