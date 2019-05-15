Kadın sürücü kaza yaptı, diğer kadınlar onu çekme yarışına girdi

Olay, Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, müşterisine ait lüks aracı tamir eden Cemil Kaplan, onarım sonrası test sürüşüne çıktı. İş yerinden çıkıp 500 metre ilerleyen Kaplan, kendisini sollamak isteyen İlknur Çınar'ın (44) otomobiline arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çınar'ın içinde akrabası Mustafa Özer'in de (76) bulunduğu aracı takla attı. Ters dönen otomobil içinde sıkışan Çınar ve Özer çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaralılara olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. Kazanın ardından teste çıkardığı otomobile bakan Cemil Kaplan, araçtaki hasarı görünce şoka girdi. Ne yapacağını bilemeyen Kaplan, müşterisini arayarak kaza hakkında bilgi verdi.

Çevredeki kadınlar da kaza yapan kadın sürücüyü ve araçları görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Kaza sırasında parka gezmeye gelen çiftler dahi ellerindeki cep telefonu ile kazayı görüntülemesi dikkat çekti. Olay yerine gelen ambulansa alınan Çınar ve Özer yapılan müdahalenin ardından çok hafif yaralanmaları olduğu için hastaneye götürülmedi.

Öte yandan İlknur Çınar'ın oğlu da kazayı duyarak olay yerine geldi ve annesinin durumunu sordu. Annesinin durumunun iyi olduğunu öğrenin genç derin bir nefes aldı.

Test sürüşü sırasında kaza yapan Kaplan ise araçla caddede giderken kadın sürücünün birden önüne kırdığını bu nedenle duramayıp vurduğunu söyledi. Kaplan bir taraftan da lüks otomobil kendisinin olmadığı için uzun süre otomobile bakakaldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA - İHA