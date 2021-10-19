Kültür & Sanat Kadın yazar aslında 3 erkekmiş!

Kadın yazar aslında 3 erkekmiş!

Kültür & Sanat

Kadın yazar aslında 3 erkekmiş!

İspanya'da kadın polisiye yazarı Carmen Mola'nın Planeta ödülüne layık görülmesinin ardından gerçek ortaya çıktı. 3 erkek yazar, Carmen Mola adıyla kitap serisini yazmıştı. Yazarlar şimdi sahtekarlıkla suçlanıyor.

19 Ekim 2021, Salı 08:27 Son Güncelleme:
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İspanya’da 1 milyon Euro’luk Planeta edebiyat ödülünün kazananı polisiye yazar Carmen Mola oldu. Ancak sahneye üç erkek çıktı. Senaristler Agustin Martinez, Jorge Diaz ve Antonio Mercero’nun dört yıldır mahlas kullandığı anlaşıldı. Carmen Mola’nın bir üniversitede profesör olduğu için kimliğini gizlediği sanılıyordu. Bir kadının adını kullanarak sahtekarlık yapmakla suçlanan üç yazar, “Sanat dünyasında toplu çalışmalar değer görmüyor. Bu yüzden mahlas kullandık” dedi. Ancak erkek mahlası yerine kadın mahlası kullanmaları bazı çevrelerce kötü niyetli bulundu. Bir kitabevi artık Mola kitaplarını satmayacağını açıkladı.

‘Elena Blanco’ isimli kadın dedektifi anlatan üçlemesi satış rekorları kırmıştı.

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