Kadın yazar aslında 3 erkekmiş!

İspanya’da 1 milyon Euro’luk Planeta edebiyat ödülünün kazananı polisiye yazar Carmen Mola oldu. Ancak sahneye üç erkek çıktı. Senaristler Agustin Martinez, Jorge Diaz ve Antonio Mercero’nun dört yıldır mahlas kullandığı anlaşıldı. Carmen Mola’nın bir üniversitede profesör olduğu için kimliğini gizlediği sanılıyordu. Bir kadının adını kullanarak sahtekarlık yapmakla suçlanan üç yazar, “Sanat dünyasında toplu çalışmalar değer görmüyor. Bu yüzden mahlas kullandık” dedi. Ancak erkek mahlası yerine kadın mahlası kullanmaları bazı çevrelerce kötü niyetli bulundu. Bir kitabevi artık Mola kitaplarını satmayacağını açıkladı.

‘Elena Blanco’ isimli kadın dedektifi anlatan üçlemesi satış rekorları kırmıştı.